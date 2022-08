Foto | Concursul de sah pentru copii si juniori "Sah si Voie Buna", de la Focsani

Marti pe data de 9 august 2022 incepand cu ora 16:30, sectia de sah a CSM Focsani 2007 a organizat in municipiul Focsani, concursul de sah pentru copii si juniori denumit "Sah si Voie Buna", in colaborare cu CS Olimp Sah Focsani si Directia Judeteana de Sport Vrancea.La incheierea concursului toti participantii au primit diplome, cei mai bine clasati in clasamentul finalau fost premiati astfel:Adelin Dascalescu (junior U12 la CSM Focsani 2007), locul 1 in clasamentul general cu 6 puncte; ... citeste toata stirea