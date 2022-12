Foto | Concursul de sah rapid pentru seniori si juniori "Ziua Nationala a Romaniei", desfasurat la Adjud

Miercuri pe 30 noiembrie 2022, Clubul Sportiv de Sah PALODA Adjud in parteneriat cu CSM Focsani 2007,Primaria Adjud si Directia Judeteana de Sport Vrancea, a organizat concursul de sah rapid pentru seniori si juniori "Ziua Nationala a Romaniei", aceasta desfasurandu-se in Adjud la Colegiul National "Emil Botta".Structura concursului a fost urmatoarea:GrupaTurneu A(seniori si juniori legitimati), s-a jucat in sistem de joc de sah rapid, open elvetian pe parcursul a 7 runde;Grupa Turneu B ... citeste toata stirea