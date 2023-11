Toate amanuntele in despre conferinta de presa organizata, vineri 17 noiembrie 2023 cu ocazia incheierii oficiale a editiei 2023 a Vrancea Trophy au fost facute publice prin intermediul unei postari activata pe contul de facebook competitiei."Vineri, 17.11.2023, Vrancea Trophy si-a incheiat oficial editia din acest an printr-o conferinta de presa organizata in Sala Mare a Consiliului Judetean Vrancea. Un moment de bilant dar si de viitoare planuri, la care a fost invitata mass-media locala si ... citeste toata stirea