CSM Focsani 2007 vs ACS Volei Tomis Constanta scor 3-2 (25-14, 25-22, 20-25, 17-25, 16-14).Dupa un meci de infarct, tinerele jucatoare ale Focsaniului au reusit sa obtina o victorie muncita si doua puncte in clasament in fata frumoasei echipe Academia de Volei Tomis Constanta. Primele doua seturi au fost castigate usor de fetele din Focsani, insa seturile trei si patru au ... citeste toata stirea