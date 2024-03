Foto | Cupa "Martisorului de Kristal" la sah pentru juniori de la Focsani

Duminica, 3 martie 2024 la Focsani a avut loc un deosebit eveniment istoric pentru sahul vrancean, care va ramane mult timp in memoria participantilor."Cupa Martisorului de Kristal" a intrecut in mod detasat orice alt concurs de sah pentru juniori desfasurat in judetul nostru, fiind depasite aproape toate recordurile: numarul de juniori participanti, valoarea si calitatea jocului prestat, numarul premiilor, eleganta si conditiile cu totul si cu totul deosebite oferite de personalul Hotelului ... citește toată știrea