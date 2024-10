Foto | Cupa "Ziua Armatei" la sah de la Focsani - editia octombrie 2024

De foarte multi ani cu ocazia Zilei Armatei in Focsani se desfasoara concursuri de sah la care participa intotdeauna juniori si de foarte multe ori alaturi de acestia si seniori.Si in acest an Ziua Armatei a fost onorata de sahistii focsaneni juniori de 14 ani si sub 14 ani care fac pregatire la C.S.M. Focsani 2007 si Smart School Soare prin doua concursuri de sah "Cupa Ziua Armatei". Au fost organizate cinci turnee, patru in ziua de 27 octombrie, castigatori fiind la U14 Hurmuzche Mihnea, la ... citește toată știrea