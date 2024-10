Foto | Cupa " Ziua Educatiei", de la Focsani, editia I-a

" Ziua Mondiala a Educatiei" sarbatorita prin sah si la FocsaniSambata, 5 octombrie 2024 de "Ziua Mondiala a Educatiei" , aproximativ 6000 de copii, in 60 de locatii diferite s-au bucurat de sah. Comitetul "SAH IN SCOALA" in colaborare cu CSM Foscani 2007 a organizat Cupa " Ziua Educatiei" ed. I, aceasta desfasurandu-se la Liceul cu Program Sportiv Focsani. De asemenea Pizzeria Deliciosa a venit in spijinul participantilor, oferind acestora pizza.Premiile au constat in diplome, bani, cupe, ... citește toată știrea