Foto | Doua locuri 1 si un loc 2 obtinute de sportivii de la ACS Odobesti - sectia moto in etapa din acest weekend

Amanunte in legatura cu performantele obtinute de sportivii mentionati in etapa cu numarul 8 din campionatului national de enduro-cross desfasurata in weekend-ul recent incehiat in comuna Baiut ( Maramures ) a ne-a transmis Georgian Mocanu presedintele sectiei moto a clubului ACS Odobesti"Super echipa ACS Odobesti sectia moto cursa dupa cursa, ocupa podiumul in etapele nationale de enduro-cross. Pilotii nostri reusesc in acest sezon competitional sa se impuna in fata pilotilor cluburilor din ... citeste toata stirea