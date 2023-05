Atletii de la CSM Focsani 2007 au castigate doua medalii de argint la la Campionatul National de Ultramaraton organizat la Timisoara. Echipa de seniori de Ultramaraton a CSM Focsani 2007 a obtinut medalia de argint in proba de 6 ore pe echipe, iar atletul Claudiu Gorgan a castigat medalia de argint la individual, in proba de 6 ore in cadrul aceleiasi competitii.Echipa de seniori de Ultramaraton a CSM Focsani 2007, formata din Claudiu Gorgan, Ionel Zimbru, Adrian Lovin si George Popa, a ... citeste toata stirea