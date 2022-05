Foto | Echipa de handbal masculin juniori I, CSM Focsani 2007 joaca pentru un loc intre cele mai bune 4 echipe din tara

Echipa de handbal masculin juniori I CSM Focsani 2007 s-a calificat deja in semifinalele turneului final J1 ,,Valoare" al campionatului national, care se desfasoara in aceste zile in sala sporturilor din Bacau dupa ce au castigat si al doilea meci, joi 26 mai 2022 in compania formatiei CSS Medgidia.Astazi handbalistii focsaneni intalnesc puternica formatie CSU Suceava pentru a-si afla adresara din semifinaleJoi 27 mai 2022CS Medgidia - CSM Focsani 2007: 32-33 (12-13) Arbitri: Paul Iacob / ... citeste toata stirea