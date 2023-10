"Este prima medalie obtinuta in proba de maraton, la echipe seniori masculin, din istoria atletismului vrancean (42, 195 km)" se precizeaza in textul unei postari activata pe contul de facebook CSM Focsani 2007 oficialLocul 3 si medalie de bronz pentru echipa masculina de seniori a CSM Focsani 2007 la Campionatul National de Maraton, desfasurat duminica, 1 octombrie, la TimisoaraEste prima medalie obtinuta in proba de maraton, la echipe seniori masculin, din istoria atletismului vrancean ... citeste toata stirea