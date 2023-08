Pe data de 5 august 2023, in municipiul Focsani la centrul de dezvoltare personala a copilului,SMART SCHOOL SOARE, a avut loc o festivitate dedicata ramurei sportive sah, denumita generic "Modele si Repere in Sah".Aceasta activitate a fost organizata de catre Asociatia Judeteana de Sah Vrancea cu sprijinul Comisiei de Sah prin Corespondenta din cadrul Federatiei Romane de Sah. Scopul declarat de catre organizatori a fost stabilirea unei punti de legatura in timp intre generatii de sportivi ... citeste toata stirea