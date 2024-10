Foto | Fetitele maratoniste de la Nanesti au participat la cursa de 10 km a "Maratonului International Bucuresti 2024"

Informatia privind partiparea fetitelor maratoniste de la Nanesti la cursa de 10 km a " Maratonului International Bucuresti 2024" a fost facuta publica de catre tanarul vrancean care le indruma si antreneaza pe fetitele respective prin intermediul unei postari activata pe contul de facebook Fii tu un erou - Romania.Acesta se numeste Laurentiu Cobzaru.Acesta locuieste de asemenea in Vrancea, in comuna Tataranu, satul Bordeasca Veche si in fiecare an alearga de la Galati la Focsani, pe 24 ... citește toată știrea