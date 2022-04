Foto | Giorgia Hagianu de la CS Unirea Focsani campioana nationala de junioare I (U21) la judo, categoria 48 kg

Campionatul national de judo, juniori I (U21) are loc vineri, sambata si duminica in Sala Sporturilor Vrancea si este organizat de Federatia Romana de Judo in colaborare cu CSM Focsani 2007-LPS Focsani, CS Unirea Focsani, CSS Focsani, Mondo Sport Focsani si Directia Judeteana de Sport Vrancea.In intrecerile de sambata 2 aprilie 2022 sportiva judoka Giorgia Hagianu de la CS Unirea Focsani a obtinut medalie de aur la categoria 48 kg invingand-o in finala pe colega sa de club, Iulia Moldoveanu ... citeste toata stirea