Foto | Interviu cu fotbalistul CSM Focsani 2007, Claudiu Baciut, fost junior la FCSB si selectionat la lotul Romaniei U16

Interviul a fost publicat pe site-ul Federatie Romane de Fotbal , miercuri 19 ianaurie 2022.Claudiu Baciut are 20 de ani si evolueaza in Liga 3 pentru CSM Focsani. Tanarul atacant a reusit ca in acest sezon sa marcheze 16 goluri si sa ofere 7 assist-uri, in 14 partide jucate pentru moldoveni.Pana acum in cariera sa, Claudiu a mai evoluat pentru FCSB, Farul Constanta, Aerostar Bacau si Viitorul Pandurii. Perioada cea mai importanta si-a petrecut-o la gruparea ros-albastra, acolo unde a ... citeste toata stirea