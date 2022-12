FOTO | Micutii sahisti de la CSM Focsani 2007 au concurat la "Sarbatoarea Craciunului"

Sahistii copii si juniori care fac pregatire la CSM Focsani 2007 au participat la ultima competitie de sah pe acest an, "Sarbatoarea Craciunului". S-a jucat sah rapid, fiecare cu fiecare in perioada premergatoare Sarbatorii Craciunului.Au participat 20 de sahisti. Pe primele doua locuri s-au clasat la egalitate cu cate 17,5 puncte din 19 posibile Ailincutei David-Constantin si Mustatea Eduard-Stefan, dar datorita victoriei directe, Ailincutei a ocupat primul loc si a intrat in posesia ... citeste toata stirea