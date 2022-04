Foto | O medalie de argint si una de bronz obtinute de sportivii de la CSM Focsani 2007 la Campionatul European de karate SKDUN

O medalie de ARGINT si una de BRONZ castigate la Campionatul European desfasurat la Subotica in Serbia.Campionatul European de karate SKDUN s-a desfasurat in perioada 1-3 aprilie la Subotica in Serbia.La start s-au aliniat aproximativ 700 de sportivi din 19 tari.Din lotul national al Romaniei au facut parte si 3 sportivi ai CSM FOCSANI 2007: DANIEL FUSARU, STEFAN GOTU si ALEXANDRU RACOVIEsA.Daniel Fusaru a castigat medalia de ARGINT in proba de kata echipe seniori, alaturi de Bogdan ... citeste toata stirea