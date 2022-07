Foto | O medalie de aur si doua de argint pentru atletii de la CSS - CSM Focsani 2007 la Campionatului National pentru Juniori 1 (U20)

La Cluj-Napoca s-a desfasurat sambata si duminica, 02-03 iulie 2022, etapa finala a Campionatului National pentru Juniori 1 (U20) la atletism.Sportivii atleti legitimati la CSS - CSM Focsani 2007 au obtinut la acest concurs urmatoarele rezultate :- Locul 1 si medalie de aur in proba de stafeta 4x400m fete, echipa care le-a avut in componenta pe Banciu Alexandra, Toader Karina, Tanase Andreea si Ilinoiu Corina.- Locul 2 si medalie de argint in proba de stafeta 4x400m mixt, echipa alcatuita ... citeste toata stirea