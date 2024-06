Foto | O medalie de aur si una de argint pentru elevii Liceului cu Program Sportiv Focsani la Campionatul National Scolar de Atletism

In data de 08 - 09 iunie 2024 la Bucuresti Ministerul Educatiei in colaborare cu Federatia Romania de Atletism au organizat Campionatul National Scolar.Elevii atleti ai Liceului cu Program Sportiv Focsani au obtinut urmatoarele rezultate la aceasta competitie:- Larisa Andreea Mocanu -campioana nationala in proba de 400 metri garduri (64,74 secunde) ,- Madalin Vladut ... citește toată știrea