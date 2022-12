Foto | Participarea celor 9 sahisti seniori si juniori din Focsani la Festivalul International de Sah Satori Art Slobozia de la Amara

In perioada 25 - 27 noiembrie 2022, in statiumea Amara, s-a desfasurat a XIII-a editie a traditionalului festival international de sah clasic denumit Festivalul International de Sah Satori Art Slobozia. La aceasta intrecere au luat startul un numar total de 267sahisti seniori si juniori legitimati la mai multe cluburi din Romania, Ucraina, Bulgaria si Republica Moldova. Competitia s-a desfasurat in cadrul a 9grupe de joc (Open, U1800, U12, U10, U08, Open Blitz, U12 NL, U10 NL, U08 NL) pe ... citeste toata stirea