Foto | Participarea juniorilor de la CSM Focsani 2007 la competitii sahiste 11- 17 februarie 2022-I

Mohammad Jawich Memorial/ 12-02-2022In ziua de sambata12 februarie 2022, s-a desfasurat in sistem open online concursul international de sah "Mohammad Jawich Memorial", organizator fiind Platforma internationala de sah online Lichessin colaborare cuorganizatiile "Children's Cancer Center Lebanon" si "Lebanese Red Cross".Au participat un numar total de 5097 jucatoriseniori si juniori din mai multe tari, jucandu-se in sistem arena, acordandu-se in ordinea clasamentului final general ... citeste toata stirea