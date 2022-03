Foto | Participarea juniorilor de la CSM Focsani 2007 la competitii sahiste, 18 - 24 martie 2022,- I

Lichess Liga 12 seria C 20-03-2022Duminica pe data de20 martie 2022 intre orele 21:00-22:40, s-a desfasurat in sistem online concursul international de sah pe echipe denumit "Lichess Liga 12 seria C",competitie oficiala organizata de catre Platforma internationala de sah online Lichess."Lichess Liga 12 seria C", la care a participat si echipa de juniori a CSM Focsani 2007, reprezinta unul dintre esaloanele valorice al unei foarte ample competitii de sah pe echipe desfasurata pe Lichess si ... citeste toata stirea