Foto | Participarea juniorilor de la CSM Focsani 2007 la competitii sahiste recente.Lichess Hourly Arena / 7-02-2022

In ziua de luni 7 februarie 2022, s-a desfasurat in sistem online concursul de sah "Lichess Hourly Arena",organizator fiind Platforma internationala de sah online Lichess.Au participat un numar total de 993 jucatori din mai multe tari, jucandu-se in sistem arena, acordandu-se trofee primilor 3 clasati in ordinea clasamentului general si tuturor participantilor puncte valorice rating oficiale valabile pe aceasta platforma sahista de sah.De la CSM Focsani 2007 au participat 5 jucatori juniori ... citeste toata stirea