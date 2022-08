Foto | Participarea sahistilor de la CSM Focsani 2007 la "Cupa Palatului Copiilor" de la Buzau

In ziua de sambata pe data de 6 august 2022 in municipiul Buzau, s-a desfasurat concursul de sah denumit "Cupa Palatului Copiilor Buzau", la aceasta intrecere sahista luand startul un numar total de 29 sahisti seniori si juniori legitimati la sectiile de sah ale CS Palatul Copiilor Buzau, ACS de Sah Pheonix Buzau, SCM Gloria Buzau, ACS Viitorul Urziceni, CSM Galati si CSM Focsani 2007.Organizarea a fost asigurata de catre CS Palatul Copiilor Buzau in parteneriat cu Primaria Municipiului Buzau, ... citeste toata stirea