Foto | Participarea sahistilor vranceni la concursul de sah "Memorialul Mihai Molodoi", editia 2022 de la Piatra Neamt

In perioada 24 - 25 septembrie 2022, in municipiul Piatra Neamt, s-a desfasurat a XIII-a editie a traditionalul concurs de sah rapid denumit "Memorialul Mihai Molodoi". La aceasta intrecere au luat startul un numar total de 88 sahisti seniori si juniori legitimati la mai multe cluburi din Romania, Ucraina si Republica Moldova.Din Focsani au participat un numar de 5 sahisti seniori si juniori.Organizarea a fost asigurata de catre Asociatia Judeteana de Sah Neamt in parteneriat cu Primaria ... citeste toata stirea