SAH - CUPA "SFANTA MARIA" EDIEsIA A III-ABacau26 august 2023Sambata,26 august 2023, Parohia "Sfantul Gheorghe"din Bacau in parteneriat cu ACS Regional de Sah "Nord-Est"Bacau, a organizat concursul de sah rapid pentru seniori si juniori Cupa "Sfanta Maria"editia a III-A.Competitorii s-au intrecut in curtea bisericii intr-un cadru natural foarte frumos si relaxant unde spatiul de joc a fost amenajat adecvat unei intreceri sahiste de nivel ridicat.Concursul s-a desfasurat in sistem open ... citeste toata stirea