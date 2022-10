FOTO | Premiera: Echipa CSM Focsani 2007 s-a calificat la Campionatul National de Sah pe echipe de seniori Divizia A

In perioada 1 aprilie - 15 noiembrie Federatia Romana de Sah a organizat Campionatul National de sah pe echipe de seniori Divizia B editia 2022, scopul organizarii concursului fiind desemnarea echipelor ce vor participa in anul competitional urmator in Divizia A.In aceasta editie de campionat national s-au inscris un numar total de 47 de echipe care au fost repartizate pe 8 serii geografice din Romania, prima clasata din fiecare serie urmand sa se califice in Divizia A pentru anul ... citeste toata stirea