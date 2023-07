In acest weekend pilotii clubului ACS Odobesti sectia moto ( George Barbu/ Ionut Cay) au participat in orasul Calarasi la cursa RoRally Marathon ,o cursa de Rally Raid pe o distanta de 500 km in 3 zile .A fost vorba desore o cursa frumoasa dar si solicitata pentru ca la sfarsitul fiecarei zile SSV-ul trebuia reparat si pus la punct pentru a 2 zi de concurs . Au participat auto / moto / ssv la acest raliu unde au punctat in campionatul national si european fiind o editie organizata de ... citeste toata stirea