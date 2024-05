Foto | Rezultate obtinute de sportivii ACS Odobesti-sectia moto la competitiile la care-au participat in weekendul 18-19 mai 2024

In weekend-ul 18-19 mai 2024 sportivii ACS Odobesti sectia moto au participat la mai multe competitii desfasurate in Romania.Astfel in judetul Arad a fost organizata a doua etapa Nationala Enduro-Cross unde pilotii ACS Odobesti au urcat pe podium la toate categoriile.Locul 1 Madalina Serbanica ( moto-fete).locul 2 Iamandeiu Dorin ( moto veterani).Locul 3 Alexandru Tudor (Quad pro).Locul 3 Adrian Chiciu ( Quad C).Locul 4 Sabadus Ionut( Quad Pro).In judetul ... citește toată știrea