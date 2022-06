Foto | Sahistii vranceni s-au alaturat celor care au marcat asa cum se cuvine "Ziua Eroilor"

In fiecare an la sfanta sarbatoare a Inaltarii Domnului, noi, romanii, sarbatorim si Ziua Eroilor pentru comemorarea tuturor luptatorilor romani cazuti in razboaiele de aparare a patriei.In urma initiativei si demersurilor facute de Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane si de Ministerul Apararii Nationale a fost dat Decretul nr. 1913 din 4 mai 1920 prin care se aratra "Comemorarea eroilor cazuti in rasboi se va face, in fiecare an, in ziua Inaltarii Domnului nostru Isus Christos din luna ... citeste toata stirea