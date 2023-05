In perioada 20 - 21 mai 2023, in Municipiul Galati, s-a desfasurat concursul international de sah rapid denumit Turneul "Uriasii Mintii".La aceasta intrecere au luat startul un numar total de 181 sahisti seniori si juniori legitimati la mai multe cluburi din Romania si Ukraina.Competitia s-a desfasurat in cadrul a 5 grupe de joc (A, B, C, D, E) in sistem elvetian pe parcursul a sapte runde de joc si cu timp de gandire de 15 min + 10 sec/mutare cu omologare la Federatia Romana de Sah si ... citeste toata stirea