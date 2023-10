In finala Campionatului National 2023 de judo U 21 pe echipe desfasurat in weekend la Izvorani echipa feminina a CS Unirea Focsani a cucerit titlul de vicecampioana nationala.De asemenea la aceiasi competitie in intrecerile individuale, sportivele judoka de la CS Unirea Focsani au cucerit trei medalii de bronz.Sportivele judoka de la CS Unirea Focsani sunt antrenate de profesorul Adrian Moldoveanu.In finala Campionatului National 2023 ... citeste toata stirea