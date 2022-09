Foto | Sportivii ACS Odobesti in competitiile de la sfarsitul saptamanii trecute

Amanunte in legatura cu participarea sportivilor de al ACS Odobesti-sectia moto la competitiile sfarsitului de saptamana trecut ne-au fost oferite de catre Georgian Mocanu presedintele sectiei moto a clubului"Etapa regionala Enduro-Cross zona EST s-a desfasurat in acest weekend in comuna Turcoaia (Tulcea) langa Lacul Iacobdeal.Pilotii nostri au reusit sa obtina podium la fiecare categorie ( Moto/ATV/ Quad)Categoria Moto :Clasa Pro- locul 3 Cosmin Minculescu.Clasa Expert- locul 2 ... citeste toata stirea