Stadionul "Milcovul" din Focsani a gazduit, timp de doua zile, etapa nationala a Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar (ONSS) ISF - U 16 fotbal fete. Cele mai bune 8 echipe din tara, castigatoare ale etapelor de zona, au concurat pentru a intra in posesia titlului de campioana nationala.Acesta a fost castigat de jucatoarele de la L.P.S. "Viitorul" Pitesti care au invins in finala L.P.S. Bistrita. Pe pozitia a treia s-au clasat jucatoarele de la L.P.S. Cluj, care au invins in finala mica ... citeste toata stirea