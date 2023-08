Victorie categorica a echipei masculine de tenis de masa de la CSM Focsani 2007 in primul meci din acest sezon al Superligii Nationale. In etapa I, scorul a fost CSM Focsani 2007- CSC Dumbravita: 3-0. Meciul s-a disputat duminica 27 august 2023 in sala sporturilor "Alin Moldoveanu" din Focsani.Echipa CSM Focsani 2007:Andrei Tomica, Matei Dumitrescu, Andrei Birlan, Sebastian Vasilache, Luca OpreaAntrenor: Costin CorcozEchipa CSC Dumbravita:Daniel Moldovan, Bogdan Badea, Horia ... citeste toata stirea