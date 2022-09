Foto | Vrancea Montana Run - editia I - 2022, la ora bilantului

Intr-o postare activata pe contul de facebook Vrancea Montana Run organizatorii priemti editii a competitiei isi prezinta bilantul.Vrancea Montana Run - editia I - 2022Am reusit!Pentru ca fiecare dintre noi suntem indragostiti de peisajele Muntilor Vrancei si pentru ca iubim deopotriva natura si miscarea in aer liber, am simtit dorinta de a aduce "acasa" in Vrancea atmosfera vibranta creata de adunarea laolalta a zecilor sau sutelor de persoane pasionate de alergarea pe teren montan, a ... citeste toata stirea