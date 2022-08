Gimnasta vranceanca Ana Maria Barbosu cea mai buna clasare din nationala Romaniei la Campionatele Europene de la Munchen

Echipa Romaniei s-a clasat pe locul 9 in calificari la Campionatele Europene de gimnastica artistica de la Munchen.Cu un total de 152.063 puncte, Ana Maria Barbosu, Andreea Preda, Silviana Sfiringu si Antonia Duta au ratat pentru opt zecimi calificarea in finala de sambata, dar si-au asigurat prezenta la Campionatele Mondiale din aceasta toamna. Ioana Stanciulescu a acuzat dureri la un genunchi si nu a putut concura.Debutanta la Campionatele Europene in competitia senioarelor, Ana Maria ... citeste toata stirea