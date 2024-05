Gimnasta vranceanca Ana Maria Barbosu concureaza in doua finale la Campionatul European de la Rimini, Italia

Gimnasta vranceanca Ana Maria Barbosu concureaza in doua finalele de la sarituri si in competitia pe echipe la Campionatul European de la Rimini, ItaliaGimnastele tricolore s-au calificat, joi, in trei finale pe aparate, plus in cea pe echipe, la Campionatul European de la Rimini. Sabrina Maneca Voinea a fost pe primul loc in calificarile la sol.Notele obtinute de gimnastele Romaniei, care au concurat in subdiviziunea a doua, sunt:Barna: Lilia Cosman 13.266, Ana Maria Barbosu 12.633, ... citește toată știrea