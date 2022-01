Halep si Cahill fac prapad la Melbourne

Simona a castigat primul turneu din capitala statului Victoria, iar noua eleva a lui Darren, pe cel de-al doileaSimona Halep a castigat al 23-lea turneu din cariera sa, primul dupa septembrie 2020, cand a obtinut victoria in competitia de la "Foro Italico" din Roma. In finala turneului Melbourne Summer Set 1 (150 WTA) Simona a dispus, clar, scor 6-2, 6-3 de rusoaica Veronika Kudermetova (31 WTA). Aceasta s-a calificat in finala beneficiind de retragerea principalei favorite, japoneza Naomi ... citeste toata stirea