Handbal: CSM Focsani 2007 - POTAISSA Turda 26 - 20!!! Urmatorul meci acasa, cu DINAMO!

* Victorie in stil de echipa mare, arbitraj care a enervat galeria! * Ambii portari focsaneni Marocico si Rusu au fost in zi de gratie * In campionat urmatorul meci va fi in deplasare la H.C. Buzau iar pe 19 februarie CSM Focsani va juca, acasa, cu DINAMO Bucuresti * Intre aceste meciuri, in primul tur al Cupei Romaniei, vom juca cu CSM Oradea, pe 15 februarie, acasa *Meci mare facut de CSM 2007 Focsani contra echipei POTAISSA Turda in primul meci al returului campionatului national de ... citeste toata stirea