Handbal: Victorie si in deplasarea de la Oradea!!!

* CSM Oradea - CSM Focsani 2007 s-a terminat 27 - 29! * In aceasta editie de campionat handbalistii focsaneni au 7 victorii si un egal *Echipa de handbal CSM Focsani 2007 isi continua parcursul admirabil din actualul sezon si reuseste o noua victorie, in deplasarea de la Oradea, in Liga Nationala. Suntem aproape de finalul turului de campionat si clasamentul ne confirma faptul ca echipa se afla pe drumul cel bun.Cu succesul de astazi, ajungem la 7 victorii si un rezultat de egalitate din ... citeste toata stirea