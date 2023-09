"CSM Focsani 2007 a castigat primul joc al rundei a sasea din Liga Zimbrilor, 25-22 acasa cu CSM Vaslui si a bifat a treia victorie a sezonului. Jocul a fost echilibrat, vasluienii aflandu-se la conducere circa 40 de minute, in care au sperat ca vor obtine prima victorie, insa vrancenii au fost mai precisi in faza de atac in ultimul sfert de ora si au avut un portar in mare forma, e vorba de Marius Closca. Intr-o perioada in care se poarta discutii aprinse despre folosirea jucatorilor romani, ... citeste toata stirea