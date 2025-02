Handbalistii de la CSM Focsani 2007 au pierdut ultimul meci de pregatire, dinaintea inceperii campionatului, disputat vineri 07 februarie 2025 cu HC Buzau 2012, in deplasare,HC Buzau 2012 vs CSM Focsani 2007: 36-31 (22-15).Partida a avut loc vineri, 7 februarie 205, in Sala Sporturilor din Buzau.Au jucat pentru CSM Focsani 2007:Marocico, Visan - Ragea, Olteanu, Pavlov, Frigstad, Hlushak, Tobosaru, Mocanu, Rosu, Lazoreac, Kelesoglu, Simsar, Erdogan. ... citește toată știrea