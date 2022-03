Handbalistii focsaneni au pierdut la 12 goluri diferenta meciul de la Bucuresti impotriva campioanei en titre

Dinamo Bucuresti-CSM Focsani 2007 :32-20( 15-10).Dinamo a castigat categoric restanta cu Focsaniul.Partida s-a disputat miercuri, 30 martie 2022, incepand cu ora 18.00 si a fost transmisa in direct de TVR 1.Meciul s-a jucat la Bucuresti si este o restanta din etapa a 19-a a Ligii Nationale Masculine de Handbal (LNMH).Inaintea acestui meci campioana Romaniei la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, este pe primul loc in clasament, in Liga Zimbrilor, cu 58 de puncte din 21 de meciuri ... citeste toata stirea