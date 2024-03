Handbalistii seniori de la CSM Focsani 2007 au pierdut la Bucuresti meciul din etapa nr 21 a Ligii Nationale Masculine de Handbal ( LNMH)

CSM Bucuresti- CSM Focsani 2007:27-23(17-8)Desi au revenit in repriza a II-a la doar doua goluri diferenta handbalistii seniori de la CSM Focsani 2007 in final au pierdut la patru goluri meciul disputat imprtiva CSM Bucuresti, dupa o prima repriza pe care au incheiat-o la noua goluri diferenta CSM Bucuresti- CSM Focsani 2007:17-8Meciul din etapa a 21-a s-a disputat duminica, 31 martie 2024 de la ora 17>0, in Sala ,,Apollo" din Bucuresti.Cele mai multe reusite ale echipei de handbal ... citește toată știrea