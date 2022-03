In ce meciuri sunt angrenate echipele CSM Focsani 2007 in acest weekend

Intr-o postare activata pe contul de facebook Primaria Municipiului Focsani sunt prezentate mecirurile in care sunt andrenate echipele CSM Focsani 2007 in acest weekend.Weekend bogat in evenimente pentru pasionatii de sport din Focsani. Echipele noastre angrenate in competitiile sportive vor evolua atat pe teren propriu cat si in deplasare.-Vineri, incepand cu ora 17.00 baschetbalistii vor da piept in Sala Polivalenta din Focsani cu SCMU Craiova, o formati de top din Liga Nationala.-Dupa ... citeste toata stirea