A venit prima infrangere din acest campionat pentru fotbalistii de la CSM Focsani 2007.Ea s-a produs in meciul din deplasare in etapa cu nr 9-a (ultima a turului de campionat 2023/24) , ligii a III-a, Seria a 2-a.ACS Hamangia Baia - CSM Focsani 2007: 2-1 (1-1)Golul formatiei CSM Focsani 2007 a fost inscris de Tchassem/ in min. 7.Gazdele au marcat prin Zugravu/ in min. 22 si Stoian/ in min. 70.Partida de fotbal a avut loc sambata 21 ocrombrie 2023, de la ora 15:00, pe stadionul din Baza ... citeste toata stirea