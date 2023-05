Cunoscutul judokan vrancean, Adrian Croitoru a devenit antrenorul coordonator al echipei nationale a Marocului. Primit cu bratele deschise in Africa, romanul spune insa ca nu se va mai intoarce prea curand in judo-ul romanesc. Are motive intemeiate. Orange Sport l-a intalnit pe fostul mare judokan, care a povestit pe larg despre noua lui titulatura, cea de antrenor coordonator, intr-o tara africana.11 titluri de campion national, unul ... citeste toata stirea