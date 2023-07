Amanunte despre competitie aufost facute publice intr-o postare activata duminica 02 iulie 2023 pe contul de facebook CSM Focsani 2007 oficialJudoka legitimat la CSM Focsani 2007, Asley Gonzalez (Romania), a concurat ieri, 1 iulie, la Jocurile Europene Cracovia Malopolska 2023, care se incheie astazi in Polonia.Romania a castigat in fata Serbiei in turul 1 cu scorul de 4-1.Asley Gonzalez l-a invins la cat. +90 kg pe sarbul Bojan Dosen.In runda a 2-a, Romania a fost invinsa de Italia cu ... citeste toata stirea