Judoka focsaneanca Giorgia Hagianu, campioana nationala de judo la senioare categoria 48 kg

La editia 2024 a Campionatului National de Judo de Seniori, desfasurat la Arad, in perioada 6 -7 aprilie 2024, Judoka focsaneanca Giorgia Hagianu cu dubla legitimare la CS Unirea Focsani si Universitatea Arad a obtinut titlul campioana nationala la categoria 48 kg.Giorgia Hagianu este antrenata de profesorul focsanean Adrian Moldoveanu.Cititi in continuare ce a declarat dupa victoria obtinuta in finala campionatului national de seniori sportiva judoka focsaneanca, Giorgia Hagianu, publicatiei ... citește toată știrea